Собянин раскрыл тематику третьей выставки «ПРОреставрацию»

Для гостей организуют свыше 150 мастер-классов.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru
В конце года в столице пройдет третья профессиональная выставка «ПРОреставрацию», которая объединит профессионалов реставрационной отрасли. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Основной темой выставки станет импортозамещение в сфере реставрационных материалов и технологий, отметил мэр Москвы.
На выставке будут демонстрироваться отечественные решения и методики реставрационной работы, пройдут профессиональные обсуждения вопросов и проблем реставрации объектов культурного наследия. Деловая программа выставки включит в себя панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от наиболее авторитетных профессионалов отрасли.
«Для гостей организуют свыше 150 мастер-классов, а между молодыми реставраторами — студентами профильных образовательных учреждений из разных регионов России — пройдут соревнования», — сообщил Сергей Собянин.
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