Собянин раскрыл тематику третьей выставки «ПРОреставрацию»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Для гостей организуют свыше 150 мастер-классов.

Собянин раскрыл тематику третьей выставки «ПРОреставрацию»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В конце года в столице пройдет третья профессиональная выставка «ПРОреставрацию», которая объединит профессионалов реставрационной отрасли. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Основной темой выставки станет импортозамещение в сфере реставрационных материалов и технологий, отметил мэр Москвы.

На выставке будут демонстрироваться отечественные решения и методики реставрационной работы, пройдут профессиональные обсуждения вопросов и проблем реставрации объектов культурного наследия. Деловая программа выставки включит в себя панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от наиболее авторитетных профессионалов отрасли.

«Для гостей организуют свыше 150 мастер-классов, а между молодыми реставраторами — студентами профильных образовательных учреждений из разных регионов России — пройдут соревнования», — сообщил Сергей Собянин.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
89.79
0.53 97.13
0.24
Грядет непростое время: какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в лю...

Последние новости

20:52
«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
20:38
Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция
20:30
Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму
20:14
«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета
20:05
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
19:58
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео