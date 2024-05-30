Собянин приветствовал участников кадетского парада в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

В качестве зрителей на парад были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и кавалеры боевых наград.

Собянин приветствовал участников кадетского парада в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

На Поклонной горе прошел парад кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Парад посетил мэр столицы Сергей Собянин.

В параде «Не прервется связь поколений!» приняли участие более 2,6 тысяч учащихся школ и кадетских училищ из Москвы, Московской области. Ижевская и Перми. В качестве зрителей на парад были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и кавалеры боевых наград.

«В столице кадетское движение объединяет свыше 30 тысяч детей. Они активно участвуют в жизни города. Кадеты — умные, смелые ребята, которые любят Родину и готовы служить ей, как делали их отцы и деды. Молодцы!», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

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