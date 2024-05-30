Собянин раскрыл планы строительства школ в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

В общей сложности с 2011 года в столице было построено больше 180 школ.

Собянин раскрыл планы строительства школ в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В текущем году на территории Москвы было возведено пять новых школьных зданий. Об этом написал в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. В ближайшие три года, по словам градоначальника, в городе появится еще около 100 новых школ.

Среди уже подготовленных учебных корпусов — школа на 1200 мест в Ватутинках, школа на 600 мест на Тюменской улице в районе Богородское, учебный корпус на 400 мест на улице Генерала Глаголева и школа на 1150 мест в районе Лефортово. В общей сложности с 2011 года в столице было построено больше 180 школ.

Мэр подчеркнул, что для детей в московских образовательных учреждениях созданы все условия для занятий спортом, творчеством, исследованиями. «Почти в каждой школе есть кабинеты 3D-моделирования и робототехники. В некоторых оборудованы кино- и фотолаборатории, вокальные и хореографические студии», — резюмировал Собянин.

В столице активно идут работы по обеспечению и усовершенствованию школьного образования. Кроме строительства новых зданий, особое внимание уделяется цифровизации. Развиваются существующие и постоянно добавляются новые сервисы электронной платформы МЭШ.

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