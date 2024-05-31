Глаз да глаз: Брухунова заметила Петросяна в окружении молодых девушек

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 54 0

Брухунова сняла на видео Петросяна в окружении молодых девушек

Глаз да глаз: Брухунова заметила Петросяна в окружении молодых девушек

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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На месте жены юмориста хочет оказаться почти каждая.

Народному артисту РСФСР Евгению Петросяну 78 лет, но он держит себя в отличной форме и продолжает активную работу в своем Театре Эстрадных Миниатюр. Его жена Татьяна Брухунова могла бы спокойно жить на деньги мужа, но вместо этого она продолжает свою деятельность директора в культурном заведении. Еще бы, ведь за пожилым супругом нужен глаз да глаз.

Жена юмориста опубликовала видео с репетиции, на которой Петросян находится в окружении молодых артисток. На кадры обратило внимание издание 7Дней.ru.

Сам Петросян стильно одевается, держит себя в отличной форме и к тому же богат. Поэтому на месте Брухуновой хочет оказаться почти каждая девушка. На видео юморист с важным видом прохаживался по сцене, а молодые артистки не могли оторвать от него глаз. Поэтому жене комика и приходится следить за пожилым супругом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петросян заметили в кино с другой женщиной.

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