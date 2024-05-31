ВС РФ выполнили «огневое прочесывание» на авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликованы кадры, как артиллеристы ВС РФ выполняют «огневое прочесывание»
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ударили по скоплению живой силы и техники противника.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз артиллеристы группировки войск «Центр» выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ на авдеевском направлении.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» применили этот метод для удара по скоплению живой силы и техники украинских нацистов. Враг притаился в лесополосе на авдеевском направлении.
Артиллерия с помощью осколочно-фугасных снарядов с расстояния более десяти километров ударила по противнику, поразив его район сосредоточения. За разведку, передачу координат и корректировку огня отвечали расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Слаженная работа подразделений позволила нашим военным успешно выполнить боевую задачу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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