Ученым впервые удалось полностью вылечить диабет второго типа

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 113 0

Иммунолог Крючков: лечение диабета пересадкой клеток будет доступно через 10 лет

Ученым впервые удалось полностью вылечить диабет второго типа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Когда эту технологию смогут массово применить для болеющих?

Исследователи из Китая смогли вылечить диабет второго типа у пациента, который страдал этим заболеванием уже 25 лет. О том, возможно ли будет использовать такую операцию в будущем — узнал KP.RU у иммунолога Николая Крючкова.

В 2021 году мужчине 59 лет пересадили созданные в лаборатории клетки поджелудочной железы. При этом использовались клетки самого пациента, чтобы вырастить здоровые. В результате, его поджелудочная железа, которая была практически выведена из строя, снова заработала. Уже с 2022 года он не принимает лекарств.

Исследователи предполагают, что данный способ может помочь и другим людям вырабатывать собственный инсулин.

Однако Крючков отметил у метода недостатки. Первый состоит в том, что эти клетки все равно отличаются от тех, которые есть у человека, поэтому приживаться они смогут не у всех. Даже при положительном результате пациент не сможет навсегда отказаться от лечения инсулином.

Вторая серьезная проблема заключается в том, что у людей с диабетом первого типа организм будет принимать новые клетки за чужеродные и постепенно их уничтожать.

Николай Крючков выявил третьим побочным эффектом риск туморогенеза, то есть повторного возникновения опухоли.

«Пока это самая начальная часть исследования, нам показали, как технология работает на человеке. Проверили, что такое лечение возможно, что есть, краткосрочные и среднесрочные эффекты. Это важно. Но можно ли назвать это излечением от диабета? Пока сомнительно», — сказал иммунолог.

По словам Крючкова, если будет показана эффективность этого метода, то только через десять лет получится применять данную технологию. И то, в отдельных медицинских центрах.

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