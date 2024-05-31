«Сложная тема»: Бледанс рассказала о воспитании 12-летнего сына с синдромом Дауна

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 1 262 0

Бледанс сообщила, что ее сын Семен с синдромом Дауна начал показывать характер

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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С какими трудностями уже столкнулась звездная мама?

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс столкнулась с трудностями при воспитании подрастающего сына Семена. Об этом она рассказала специально для 5-tv.ru на III Национальной премии интернет-контента.

Эвелина родила Семена в 2012 году. Он появился на свет в браке с ее третьим мужем Александром Семиным. Ребенок страдает синдромом Дауна. Сейчас же, ко всему прочему, он начал взрослеть и показывать характер.

«Трудные подростки — это сложная тема. И пока мой сын еще не достиг этого возраста, но, учитывая то, что ему 12 лет, уже чувствую нотки непослушания, своенравия, всезнания и непризнания авторитета родителей. Они пока очень тонкие, ненавязчивые», — поделилась знаменитость.

По словам Эвелины, дети имеют доступ сейчас ко всему. Они могут вести себя как-то неоднозначно в той или иной ситуации.

«Но мы справимся. Главное — любить», — резюмировала телеведущая.

Вспоминая свои подростковые годы, актриса призналась, что сама себя не считает «проблемным» подростом. Тем не менее, заметила она, у нее далеко не всегда было желание вести себя «как паинька».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маша Малиновская рассказала о психологической травме сына.

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