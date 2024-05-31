Минюст признал иноагентами журналистку Дунцову* и правозащитницу Литвинович*

Обеих уличили в распространении недостоверных сведений, формирующих негативный образ РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Минюст России включил в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову* и правозащитницу Марину Литвинович*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, выступала против спецоперации на Украине, а также активно сотрудничала с иноагентами и иностранными СМИ.
Литвинович, помимо прочего, уличили в публичном демонстрировании нацистской атрибутики и распространении материалов иноагентов.
Также в реестр иноагентов внесены интернет-проект SOTA* и проект Republic*. Последний, как отмечается, взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказал комику Максиму Галкину* в исключении его из списка иностранных агентов.
* — внесены в реестр иноагентов в РФ.
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