Минюст признал иноагентами журналистку Дунцову* и правозащитницу Литвинович*

Минюст России включил в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову* и правозащитницу Марину Литвинович*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, выступала против спецоперации на Украине, а также активно сотрудничала с иноагентами и иностранными СМИ.

Литвинович, помимо прочего, уличили в публичном демонстрировании нацистской атрибутики и распространении материалов иноагентов.

Также в реестр иноагентов внесены интернет-проект SOTA* и проект Republic*. Последний, как отмечается, взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказал комику Максиму Галкину* в исключении его из списка иностранных агентов.

* — внесены в реестр иноагентов в РФ.