Порядка 40 взрывов прогремело в Белгороде

В Белгороде прогремело несколько взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сигнал тревоги в городе прозвучал уже второй раз с 00:00. Ближе к 01:00 прозвучала серия взрывов. Хлопки были разной интенсивности, отметил корреспондент.

Как сообщает ТАСС, всего за 15 минут можно было услышать порядка 40 взрывов. В Белгороде работают системы противовоздушной обороны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном.