Порядка 40 взрывов прогремело в Белгороде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 209 0

В городе была объявлена ракетная опасность.

Порядка 40 взрывов прогремело в Белгороде

Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС

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В Белгороде прогремело несколько взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сигнал тревоги в городе прозвучал уже второй раз с 00:00. Ближе к 01:00 прозвучала серия взрывов. Хлопки были разной интенсивности, отметил корреспондент.

Как сообщает ТАСС, всего за 15 минут можно было услышать порядка 40 взрывов. В Белгороде работают системы противовоздушной обороны.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном.

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