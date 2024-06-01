Порядка 40 взрывов прогремело в Белгороде
В городе была объявлена ракетная опасность.
Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС
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В Белгороде прогремело несколько взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Сигнал тревоги в городе прозвучал уже второй раз с 00:00. Ближе к 01:00 прозвучала серия взрывов. Хлопки были разной интенсивности, отметил корреспондент.
Как сообщает ТАСС, всего за 15 минут можно было услышать порядка 40 взрывов. В Белгороде работают системы противовоздушной обороны.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном.
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