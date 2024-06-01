ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 73 0

В младшей группе были ребята в возрасте семи-десяти лет.

ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий

Фото: Зенин Антон / ТАСС

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По случаю международного Дня защиты детей ФСБ рассекретила архивные документы, как фашисты в годы Великой Отечественной войны готовили детей для диверсий в тылу Красной армии.

Гитлеровцы начали делать это уже в первые месяцы войны. Советская контрразведка выявила факты подготовки и заброски в прифронтовую полосу и в тыл Красной армии советских детей и подростков с разведывательно-диверсионными заданиями. В результате следствия стало известно, что германские спецслужбы под видом детских домов разворачивали разведывательные школы.

«Школы эти под видом детдомов комплектовались, главным образом, из детей, оказавшихся беспризорными в результате военных действий», — писал чекист.

Там советских детей учили чертить план расположения огневых точек, штабов, орудий, танков, пулеметов, автомашин, кавалерии. А в старшей группе обучали обращению с оружием, гранатой, минированию железнодорожных линий.

«В нем находилось до 50 детей, разделенных на две группы. В младшей группе было до 20 детей в возрасте семи-десяти лет, в том числе две девочки. В старшей группе было до 30 детей в возрасте 11-15 лет», — сказано в докладной записке об одном из таких детских домов в Бобруйске.

А после обучения фашисты проверяли детей. Они делили их на две группы и просили провести разведку в тылу другой. Однако советской военной контрразведке удалось пресечь подрывную деятельность «разведшкол».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму.

ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий

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Фото: fsb.ru

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Фото: fsb.ru

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Фото: fsb.ru

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Фото: fsb.ru

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Фото: fsb.ru

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