«Дружеским актом»: ветеран из США о приглашении РФ на церемонию в Нормандию

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 81 0

Ветеран армии США Кон назвал приглашение РФ в Нормандию дружеским актом

«Дружеским актом»: ветеран из США о приглашении РФ на церемонию в Нормандию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Rainer Droese

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6 июня на пляже Омаха состоится торжественная церемония в честь 80-летия высадки союзников.

Американский ветеран Фрэнк Кон заявил, что приглашение России на мероприятие по случаю 80-летия со дня высадки в Нормандии союзных войск было бы дружественным жестом. Таким мнением он поделился с РИА Новости.

«Такое приглашение стало бы дружественным актом. Но определенно, что в нынешнем году этого не будет», — заявил ветеран Фрэнк Кон.

Кроме того, бывший военнослужащий высказал мнение, что бывшие участники Великой Отечественной войны из США и России могли бы поспособствовать улучшению отношений между державами.

6 июня на пляже Омаха состоится торжественная церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. В мероприятии примут участие главы 25 государств и правительств, за исключением России, которую не пригласили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова заявила об отсутствии приглашения РФ на годовщину высадки в Нормандии.

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