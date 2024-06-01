Вдова Пьера Нарцисса сыграла пышную свадьбу с его другом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 1 076 0

Как близкие отнеслись к новому браку Валерии Калачевой?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / elisofficial; 5-tv.ru

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Вдова известного певца Пьера Нарцисса — Валерия Калачева — и музыкант Евгений Шахрай устроили пышную свадьбу 31 мая. Соответствующими снимками Евгений поделился в своем блоге.

Возлюбленные узаконили свои отношения еще в марте, однако решили устроить торжество в теплое время года. Валерия выбрала для праздника пышное белое платье, а Евгений — строгий костюм и очки.

Валерия ранее признавалась, что родные и близкие Пьера Нарцисса приняли ее новый брак и «все поняли». Известно, что Шахрай был другом артиста.

Калачева и Шахрай не стали заключать брачный контракт — пара не увидела в нем особой надобности и необходимости. Как объясняла Валерия, у них с мужем «все общее».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пьер Нарцисс спустя два года после смерти мог бы стать дедушкой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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