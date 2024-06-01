«Ваши посылки уже едут»: в СДЭК сообщили о восстановлении движения отправлений

Сервис доставки посылок приостановил работу 26 мая из-за хакерской атаки.

Российский оператор доставки документов и грузов СДЭК восстановил движение отправлений. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Ваши посылки уже едут к вам. Если вы не видите движения в сервисе отслеживания, не беспокойтесь, посылка в безопасности, едет к вам, и в ближайшее время ее статус будет обновлен», — говорится в сообщении.

Накануне СДЭК уведомил пользователей о возобновлении работы. В письмах, пришедших клиентам на почту, говорилось, что CDEK.Shopping снова работает. Пункты выдачи заказов СДЭК начали открываться еще к утру 29 мая по всей России.

Руководство компании принесло публичные извинения клиентам и взяло на себя обязательство сделать все необходимое для того, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Сервис СДЭК внезапно приостановил работу 26 мая. Тогда прекратился как прием, так и выдача отправлений. Ответственность за масштабный технический сбой взяла на себя хакерская группа Head Mare, которая задействовала для этого вирус-шифровальщик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему компания СДЭК не может восстановить работу.