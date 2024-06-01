Дочь Аскольда Запашного госпитализировали

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 219 0

Девочка оказалась в больнице после выступления в цирке. Что произошло?

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / ZАПАШНЫЙ / zapashnyru; 5-tv.ru

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Дочь Аскольда Запашного госпитализировали с травмой ноги после выступления в цирке.

«Сегодня из-за случайного и внезапного падения лошади во время исполнения номера джигитов на лошадях <...> моя старшая дочка получила травму ноги», — сообщил Запашный в своем Telegram-канале.

О произошедшем в цирке инциденте рассказал и Эдгард Запашный. Он уточнил, что его племянница не падала с лошади. Все было немного иначе, о чем свидетельствует распространенное им видео.

«Ева не падала с лошади: <...> ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку», — уточнил он.

У девочки диагностировали перелом трех костей стопы.

Ранее, писал 5-tv.ru, братья Запашные рассказали о работе с хищниками в цирке.

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