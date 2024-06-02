Неужели Запада после провала своих планов на Украине готовит другие плацдармы?

У действующего президента США Джо Байдена стало чуть больше шансов на переизбрание. Его основного конкурента на грядущих выборах — Дональда Трампа — признали виновным в уголовном преступлении. Это прецедент. Еще никогда ни действующий, ни бывший президент Штатов не выслушивал подобный вердикт.

Да и повод в общем-то неочевидный: Трамп якобы заплатил за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, проведя деньги через свой предвыборный фонд. А это уже уголовная статья, Трампу грозит до 146 лет тюрьмы. Гипотетически.

Приговор судья огласит в июле. Впрочем, даже самое жесткое наказание не запрещает Трампу участвовать в выборах, а в случае победы может сам себя помиловать. Со стороны он действительно вызывает некую эмпатию, особенно, если выясниться, что был невинно осужденным. Но не надо иллюзий. Трамп тут похвастался, что просто разбомбил бы Москву и Пекин, будь он у руля.

Важно понимать, что и республиканцы, и демократы, сменяя друг друга на Капитолийском холме, проводят одну и ту же политику глобального доминирования. Просто разными методами. Трамп сам бы бомбил, а Байден поручает это украинцам. Свою имперскость они продвигают кнутом и пряником. И мы этом видим на постсоветском пространстве.

Грузии приготовили кнут, правящая партия осмелилась ввести закон об иноагентах. Им грозят санкциями, а действия полиции называют неприемлемыми. В то же время Армении сулят пряник, и когда там полиция разгоняет оппозицию, которую тем более возглавляет архиепископ, никто слово не говорит премьеру Пашиняну.

Сейчас пытаются зайти в Среднюю Азию через негосударственные фонды. Об опасности американских «Троянских коней» предупредил соседей президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

«Конечно, страны слабые, неуверенные в себе, особенно такие, где действуют десятки НПО, которые кормятся с американской руки, клюют то, что им на ручку положили, конечно, в этих странах легче манипулировать сознанием местного населения, легче оказывать давление на действующие власти. Там, где власть чувствует себя уверенно, там, где она всю свою деятельность посвящает укреплению суверенитета, интересам своего народа и своей страны, там не реагируют на эти „окрики“ из-за океана. Так происходит и с крупными странами, и с небольшими, но самодостаточными и с чувством собственного достоинства государствами», — сказал российский лидер.

Еще и в Молдавии на этой неделе высадился «звездный десант». Сначала госсекретарь Энтони Блинкен наведался, пообещал денег, конечно, на развитие демократии. При этом ни слова не сказав про то, как глава республики Майя Санду в том же аэропорту, где встречали заморского гостя, крутит представителей молдавской оппозиции. А потом прибыл министр обороны Германии Писториус, пообещал оружие Кишиневу. Это же «киевский коктейль»! Гремучая смесь, как показала история. Сейчас жителям Молдавии будут доказывать, что они форпост Запада на Диком Востоке. Ну раз один форпост под названием Украина трещит по швам, надо готовить новые плацдармы. При этом разрушаются вековые связи братских народов, которые на самом важном языковом, культурном, ментальном уровне близки и составляют единую духовную общность — Русский мир.