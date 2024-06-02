Для будущего России: как будет реализовываться новый нацпроект «Молодежь и дети»

Он коснется порядка 50 миллионов человек.

«Молодежь и дети» — один из пяти новых нацпроектов, которые запланированы на ближайшее шесть лет. Этот нацпроект коснется порядка 50 миллионов человек — всех в возрасте от трех до 35 лет (это у нас по закону — верхняя возрастная планка для молодежи).

Главная задача этого нацпроекта — вырастить и воспитать целое поколение, поколение будущего, чтобы каждый ребенок мог развить свой потенциал, свой талант, ведь не бывает неталантливых детей. Главное — вовремя его заметить, дать развиться, поддержать. Это одна из национальных целей, поставленных президентом после вступления в должность. Там уже намечены основные контуры. А чем наполнить и где денег на все это взять — обсуждали на этой неделе в Кремле. По сути, стандартная цепочка (детский сад — школа — колледж — вуз) выстраивается на новом технологическом уровне, куда войдут лучшие практики, такие как в центре «Сириус», «Машук», «Таврида», «Сенеж».

В патриотическое воспитание будут активно вовлекать ветеранов спецоперации, впрочем, как отметил президент, поучиться у них есть чему не только школьникам.

«Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать, как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, и только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя», — указал Владимир Путин.

Эту мысль про необходимость мобилизации государственного аппарата президент повторил дважды, в начале и в конце своего выступления, почти слово в слово, было главным посланием для чиновников всех уровней, которое они должны усвоить после этой встречи. Тем более, что ветеранов спецоперации намерены ввести и в госсектор. Началось обучение первого потока проекта «Время героев», где 83 финалиста приступили к обучению по специально разработанной программе. Из них каждый четвертый — Герой России. Решительность и патриотизм воинов должны укрепить госаппарат.

Но и им нужна помощь, прежде всего в адаптации к мирной жизни. Этим занимается специально созданный фонд «Защитники Отечества», который был создан ровно год назад по инициативе президента.

Государство не сокращает, а расширяет число нацпроектов — их запланировано 19. Точные планы с конкретными этапами, когда, где и сколько будет сделано, должны быть готовы к 1 сентября.