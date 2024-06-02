«Запрос на справедливость исполняется»: как налоги в РФ и за рубежом теперь будут платить

Несмотря на СВО, государство не сокращает, а расширяет число национальных проектов, их запланировано 19.

Несмотря на СВО, государство не сокращает, а расширяет число нацпроектов, их запланировано 19.

Точные планы с конкретными этапами, когда, где и сколько должно быть сделано, должны быть готовы к 1 сентября.

Для амбициозных задач нужны средства, и правительство для этого проводит корректировку налоговой системы.

Запланировано не только повышение ставок до 22% для тех, кто получает много, но и напротив снижение до 6%, фактически для тех, кто зарабатывает меньше, да еще и детей воспитывает. Подробно цифры изучил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Александра Устинова донастройка налоговой системы коснется непосредственно. Он заместитель директора IT-компании, подоходный налог для него с первого января 25 года — 18%.

«Несколько тысяч рублей, то есть это, в целом, незначительная сумма, но я думаю, что многие люди и так участвуют в благотворительности, поэтому это по сути только изменение формы», — считает заместитель директора компании сферы IT Александр Устинов.

Прогрессивная шкала налогообложения предусматривает пять позиций в зависимости от дохода. От 13% до 22%.

Изменения затронут тех, у кого годовой доход свыше двух миллионов четырех ста тысяч рублей. Это зарплата от двухсот тысяч в месяц.

«Берем годовой доход человека три миллиона рублей. 390 тысяч рублей», — предложил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

Теперь расчет сложнее. Повышенной ставкой будет облагаться не вся сумма, а только превышение.

«Еще есть 600 тысяч, уже 15%, это 90 тысяч. Мы складываем: 402 тысяч плюс 12 тысяч рублей по итогам года», — рассчитал ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

Прогрессивная шкала затронет только 3% работающих россиян. Это около два миллиона человек. Часто, особо ценные специалисты.

Важно: НДФЛ удерживают работодатели. Многие из них — собираются компенсировать работникам сумму, которая уйдет на налоги по новой шкале.

«Чем лучше мы работаем, тем наши сотрудники зарабатывают больше», — уверяет совладелец компаний по декорированию, дизайну и ремонту помещений Александр Якимов.

При этом изменения в налоговой системе не коснутся самозанятых и участников СВО.

«Речь идет о попытке вытащить из состоятельных и богатых людей больше денег, чем они платят сейчас по той простой причине, что значительная их часть уходит на запад», — директор центра политической информации Алексей Мухин.

«Знаю, что эти деньги идут фонд мало обеспеченных и в Фонд поддержки детей, конечно это уже совершенно другое понимание», — сообщает заместитель директора.

Это то, о чем президент говорил в Послании Федеральному собранию в феврале. Налоговая система должна отвечать на запрос общества о справедливости.

«Предлагаю придумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы.

И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов», — предложил президент РФ Владимир Путин.

И это тоже будет реализовано по принципу кэшбека.

«Повышая налоги для людей с высокими доходами, мы одновременно снижаем их для семей с детьми, которые в этом нуждаются через механизм вычетов из, так называемых, семейных налоговых выплат», — сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Речь идет о небогатых семьях, где два ребенка и больше. Тогда по итогам года НДФЛ для родителей пересчитают. Из 13% уплаченных семь процентов вернут.

«35 тысяч каждый из родителей зарабатывает, это окажется примерно 60 тысяч рублей. Это если двое детей, а если трое, 74 тысячи.

Полноценная тринадцатая зарплата для обоих родителей» — рассчитал ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

Налоговый кэшбек коснется четырех миллионов семей, где воспитывают десять миллионов детей.

«Удобный способ так называемого кэшбэка. Многие банки там выпускают эти всякие, знаете, карточки с кэшбэком, принцип тот же самый — кэшбэк», — объяснил политолог, доцент финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

Изменения ждет и бизнес. Порог для применения упрощенной системы налогообложения повышается почти в два раза, до 450 миллионов рублей.

Раньше чтобы попасть под УСН, предприниматели делили бизнес на мелкие конторы, часто не подставных лиц, чтобы вписаться в параметры «упрощенки».

Более того, предложена амнистия: если предприниматель объединит раздробленные фирмы, ему спишут штрафы, пени и налоги за схемы дробления в прошлом.

«Это предложение — это, безусловно, некая борьба с дроблением бизнеса. На сегодня формально они могут дробиться, и они дробятся, дробятся. Прошу прощения, мы это знаем из средств массовой информации на примере известных медийных лиц, да и собственно большого представительства бизнес структур», — уверен директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

При доходах свыше 60 миллионов предприниматели будут обязаны платить НДС. Но такую выручку имеют только три процента предпринимателей.

«Мы знаем, что крупный бизнес отказывался от работы с малым средним бизнесом, который находился на упрощенке, потому что он не мог ставить к вычету НДС. Теперь же эта проблема будет решена», — утверждает декан факультета налогов, аудита и бизнес анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Для крупного бизнеса налог на прибыль вырастет с 20 до 25%. Действующая ставка и так одна из самых низких в мире, а число прибыльных предприятий растет, все по-честному.

Что очень важно, налоговая донастройка — это результат дискуссии в парламенте, в профильных комитетах, на совещаниях с бизнесом, в правительстве, и что важнее — в обществе, в котором есть мощный запрос на справедливость, и он исполняется.

Плоская шкала подоходного налога продержалась в России всего пару десятков лет, а кажется что так было всегда.

Все из-за советского наследия, когда в попытке построить коммунизм, действительно ровняли всех в том числе перед налоговой.

И эту силу исторической привычки мы до сих пор наблюдаем среди ближайших соседей, где еще сохраняется плоская шкала, но с различными ставками от 10% как в Средней Азии, до 20%, как в Армении, Грузии и Эстонии.

С 1 января и Белоруссия пошла по тому же пути. Чем дальше от России, тем более пестрая картина. Самые жесткие сборщики налогов в Скандинавии, где ставкой НДФЛ в 50 и даже почти 60% никого не удивишь, ни тихих финнов, ни обеспеченных углеводородами норвежцев.

Восхищающий приезжих шведский социализм оплачивается максимальными в Европе ставками налогов на доходы трудящегося населения.

Пройдемся по странам «Большой Двадцатки». Америка имеет одну из самых сложных и запутанных налоговых систем, где разные ставки на разных уровнях: город — штат — федералы, но в среднем отдавать необходимо до 37% от дохода.

В Великобритании есть необлагаемый минимум, на уровне: не умереть с голоду, а дальше ставки от 20% и до 45%.

В Германии похожая система, но пороги чуть другие.

Во Франции ставка минимум 11% прогрессирует до 55,4% для сверхбогатых. Потому в свое время резиденты и бежали оттуда в ту же Бельгию и даже в Россию.

Среди дружественных стран с налоговыми органами тоже не поспоришь, даже в Китае, хоть и правят коммунисты, никакой уравниловки, прогрессивная шкала, которая доходит до вполне капиталистических 45%.

Как впрочем и в ЮАР, в Индии чуть-чуть пониже максимальные ставка. Но в целом на фоне друзей и не друзей предложенные Минфином рамки 6-22% остаются весьма привлекательными.