Виноваты майские сугробы? Почему так резко взлетели цены на клубнику и черешню

Сезонная ягода этим летом, кажется, станет для россиян дорогим удовольствием. Но из-за чего?

Неожиданно стала дорожать сезонная ягода — клубника, черешня и земляника. Они уже в два-три раза дороже мяса. Повышение цен продавцы объясняют именно майскими сугробами, мол, все погибло. Звучит пугающе, но странно: сугробы были у нас, но не там, откуда везут ягоды. Дорожает даже узбекская черешня, турецкая клубника. Так в чем дело? Разобрался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Цены на клубнику, черешню, остальные ягоды и фрукты бьют рекорды — скачут словно курсы валют в кризис. Где-то цена доходит до полторы тысячи за килограмм. И это не столичные цены, например, килограмм голубики на юге — 1400 рублей, а в центральной России — 1600. Дороже мяса. Продавцы говорят, что снижения не будет.

Рост цен продавцы объясняют недавними заморозками, говорят, это все природа и неурожай. Но это неправда. Вот на этой ферме тоже были те самые заморозки.

«Погода повлияла на урожай именно первой ягоды, которая у нас ранние сорта», — сообщил фермер Егор Левин.

На самом полуострове цена начинается от двухсот рублей, в республике рекордный урожай.

«Прошедшие заморозки, в целом, никак не повлияли», — убеждена временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства республики Крым Алиме Зарединова.

Но чем дальше ярко-красные ягоды едут от крымского побережья, тем выше цена. А спекуляция на новости о том, что в большинстве регионов вся ягода помёрзла, прибавляет к её цене ещё несколько сотен рублей

«Клубника она на самом деле пострадала в меньшей степени», — сообщает председатель общественной организации общественная потребительская инициатива Олег Павлов.

Ждут рекордного урожая и в Мелитополе, здесь уже поспела их фирменная черешня с медовым вкусом.

Вымерзала ягода, да не Крымская, а Краснодарская, там фермеры говорят сезон начался действительно с убытков.

«От дождей вот такая вот болезнь! И вся эта ягода выкидывается, кушать ее нельзя», — утверждает фермер Вера Федорченко.

Тот, урожай, что уцелел, скупили перекупщики по стандартной цене. Они и взвинтили цены до небес, говорят эксперты.

«Как правило, вот самая дорогая эта, которая приехала из валютных стран», — сообщает доктор экономических наук Леонид Холод.

«Ситуация, отчасти раздутая спекулянтами. Много производств, которые выращиваются именно в теплицах», — уверен директор института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Из-за роста цен, например, кондитеры уже ищут альтернативу нашим фруктам.

«Турция у нас на первом месте. Цена этой ягоды, ну, условно говоря, для нас 200 — 240 рублей за один килограмм. Наша ягода с поля стоит 120 рублей. Понятно, что ее нужно привезти, перебрать. И вся вот эта логистическая цепочка из людей повышает стоимость до 350 — 450 рублей за килограмм», — сообщает шеф-повар Александр Растунин.

Продавцы говорят, чтобы купить подешевле, а продать подороже приходится вставать рано. Затариваются ягодами у оптовиков.

«Например, в час, два ночи просто ягоду скупают, 50 человек берут сразу фуру. Если клубника, например, может быть закупка там 250», — сообщает продавец Александр Романов.

За ответами идем к перекупщикам. Они и не скрывают, что их цены скачут, как на бирже.

Ценник у перекупщиков меняется по мере сбора ягод фермерами. Если с поля собрали меньше, цену спекулянты взвинчивают, если больше, то немного опускают, чтоб продать скоропортящийся товар. Но, в независимости от погодных условий, фермер продает свой товар по одной и той же цене.

«В оптовом сегменте цены на клубнику в среднем по России сегодня составляют 217 рублей за килограмм. С начала мая и по текущей период мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте на ягоду», — сообщает пресс-секретарь ассоциации Руспродсоюз Ирина Гагайцева.

Накрутка продавцов почти в три раза больше. В магазине цены пока тоже не пошли вниз. И вроде кажется, глядя на ценник, что дешевле, но это за 250т граммов.

«Цена, в конце концов, зависит от торговой наценки именно в торговых сетях. Потому что-то, что там решает сеть», — утверждает генеральный директор Союза садоводов Кубани Николай Щербаков.

На этой ферме проблем с урожаем не ожидают. Говорят, второй урожай покупателей без ягод не оставит. В ближайшее время на прилавках появится ягода из центральной России.

37 километров грядок, сезон спелой клубнике на этой ферме в Тверской области начнется через две недели. Планируют снять урожай в 15 тонн. Чтобы погода не влияла на созревание ягод, фермерам сейчас приходится искать морозоустойчивые сорта, которые выводили в Сибири.

Сейчас у всех надежда на новый урожай. Он цену вряд ли опустит, но может стабилизировать в границах 400-600 рублей за килограмм говорят фермеры. Единственное, что может поднять стоимость ягод и фруктов — это алчность продавцов, которые теперь будут оправдывать рост цен не дождями, а возможной засухой.