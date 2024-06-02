«Доска позора»: как будут бороться со злостными неплательщиками алиментов

Совсем бессовестным родителям теперь может грозить не только административное наказание, но и тюремное заключение до года.

Историческое определение вынес Верховный суд — он разъяснил, что при разводе отец и мать имеют равные права проживание с ними общих детей. До этого определения российские суды в 95% случаев, как показывает юридическая практика, автоматом назначали, что ребенок должен жить с матерью, ссылаясь на Декларацию прав ребенка аж от 1959 года, где указано, что любой другой выбор может быть продиктован лишь исключительными обстоятельствами.

Может ли любовь отца и искренняя привязанность к нему ребенка быть таким обстоятельством — в декларации не рассматривается. Но стереотипы по-прежнему сильны. На этой неделе добавилось сразу два «звездных» развода — певицы Алсу и Нюша — подали соответствующие документы в Мировой суд. Они, естественно, добиваются, чтобы дети остались с ними. Про мужей тут же пошли сплетни, мол, и изменщики они, и внимания не уделяют должного.

То, что мы сейчас наблюдаем, это обратная сторона эмансипации. Если всерьез говорить про равенство полов в правах, то следом идет речь и про равенство в обязанностях. Судебные приставы фиксируют рост случаев, когда от выплат алиментов уклоняются женщины. И с каждым годом их доля растет. Если раньше в статистике их было не более 5%, то сейчас есть регионы где и десять, и 15 и 20% фамилий в «черных списках» судебных приставов — это матери-кукушки. При этом число алиментных дел год от года остается примерно одинаковым.

Но с каждым годом неплательщикам становится все сложнее скрыться. За три года сумма взыскания выросла в три раза, речь о десятках миллиардов рублей. С нового года добавиться еще одна мера, своего рода общероссийская «доска позора». Президент подписал соответствующий закон, одобренный обеими палатами парламента, появится публичный реестр злостных неплательщиков алиментов. Хотя, точнее будет сказать — неплательщиков и неплательщиц, раз уж мы за равноправие. Как ведется розыск таких граждан и гражданок сейчас — расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Заработок многодетной мамы до копейки уходит на то, чтобы прокормить своих детей. Старшей скоро 13, с ее отцом Мария рассталась, когда девочке был всего месяц. Бывший муж лишь несколько раз платил небольшие суммы на содержание дочери. Долг по алиментам больше миллиона рублей.

«Я уже больше десяти лет стучусь, стучусь, но никак достучаться не могу. У меня очень маленькие дети на руках еще, у меня квартира в ипотеке. Я как могу работаю. Хоть из дома, но всё равно, я какие-то копейки стараюсь выбивать», — говорит многодетная мать Мария Славкина.

Мария надеется, что хотя бы к совершеннолетию дочки отец вернет долги. Отец уверен: он сыну ничего не должен. Готов судиться. Ольга устала требовать вернуть долг по алиментам 320 тысяч рублей.

Около 140 тысяч родителей не задумываются не только о будущем своих детей, но и о том, что они будут есть сегодня. А исполнительных производств о долгах по алиментам больше 700 тысяч, суммарно — это десятки миллиардов рублей.

Такие должники обещают устроиться на работу и отдавать потихоньку. Другие же всеми способами срывают доход. Замаскированный под толстым слоем пыли Porsche Cayenne приставы увезли прямо в парковки элитного ЖК. Явно не нищий молодой отец на дорогой иномарке задолжал трёхлетней дочке 100 тысяч рублей. Судебные приставы в такие моменты чувствуют себя чуть ли не сыщиками. Найти скрытые доходы — задача со звездочкой.

«Идут на различные уловки для того, чтобы не платить задолженность по алиментам. Некоторые люди скрывают свои доходы, некоторые скрывают место работы, переоформлять свой бизнес на своих родственников, друзей, знакомых ради того, чтобы Федеральная налоговая служба не нашла этот доход» — утверждает юрист, представитель «Народного фронта» Елена Рудакова.

В приватной беседе частные детективы делятся — к ним тоже обращаются с просьбой разыскать скрытые доходы или самого беглого родителя.

«Мы непосредственно проводим ряд действий, которые помогают организовать так называемую встречу, если, допустим, человек, не хочет обращаться к судебным приставам, а возможно, хочет воззвать к совести бывшего супруга», — объяснили частные детективы Максим и Николай.

Совсем бессовестным родителям может грозить не только административное наказание, но и тюремное заключение до года.

«Сокращается количество лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов, так называемые уклонисты», — утверждает заместитель начальника управления по организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков.

Больше миллиона нерадивых родителей в прошлом году попали в список невыездных. Теперь же они рискуют оказаться и на доске позора — в едином электронном реестре должников по алиментам, открытом и общедоступном.

«Это лица, которые ранее привлекались к уголовной или административной ответственности за неуплату алиментов. Во-вторых, это те лица, которые настолько упорно скрываются от судебных приставов, что в отношении них объявлен уже так называемый исполнительный розыск», — рассказал адвокат московской коллегии адвокатов Юрий Красноженов

Елена ожидает увидеть и своего бывшего в этом реестре. Восемь лет родственники и друзья прячут его и от приставов, и от бывшей жены.

«Мы все понимаем, что восемь лет человек не может находиться без какого-либо заработка. Он не может нигде не проживать и вообще не жить никакой жизни, чтобы его нигде никто не мог найти. Поэтому все его скрывают, прикрывают, не хотят, чтобы он выполнял свои обязанности», — рассказала Елена Феоктистова.

Ну а вычеркнуть фамилию из «черного списка» можно только оплатив долг по алиментам до копейки. На это недобросовестным родителям дали год.