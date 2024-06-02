На Пятом канале акция «Своих не бросаем» для Вадима из Мелитополя

День защиты детей — это лишь дополнительный повод вспомнить в это непростое время о тех, кто нуждается в поддержке и заботе больше всех.

Весь день сегодня на Пятом канале проходит акция «Своих не бросаем», во время которой мы рассказываем о детях со сложными диагнозами, проживающих в прифронтовой полосе. Кроме проблем со здоровьем им приходится преодолевать и бытовые трудности: как выехать на консультации к врачам или получать необходимые лекарства и пройти процедуры.

У Пятого канала большой опыт сотрудничества с благотворительными фондами. За десять лет акции «День добрых дел» мы собрали более пяти миллиардов рублей пожертвований, смогли помочь почти 500 малышам. Благотворительный проект «День ангела» помог устроиться в семьи 400 героям наших репортажей, оставшимся без попечения родителей. И все это благодаря вам, нашим зрителям. Неравнодушным, отзывчивым, настоящим.

Мы своих не бросаем. Стать участником телемарафона и помочь может житель любого региона России. Для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код на экране или отправить смс-сообщение с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Все средства, поступившие в адрес благотворительного фонда, будут направлены на помощь детям приграничных регионов. В том числе Вадиму Щедрову из Мелитополя, который рассказал свою историю нашему корреспонденту Роману Ишмухаметову.

В этом игрушечном автопарке вся его детская Вселенная. Вадим с рождения такой, увлеченный непоседа, который последние годы борется за право на обычное детство, но впереди еще долгий путь.

По этой тактильной дорожке шаг за шагом он проходит едва ли не километры в день. У Вадима, вроде бы и незаметная на первый взгляд, двигательная дисфункция, которая очень напоминает детский церебральный паралич. Он родился с пороком сердца, но врачи ничего не заметили на этапе беременности: диагностировали только когда Вадиму исполнился год. Провели операцию, а потом еще одну.

«После второй операции были осложнения, он не пришел в себя, у него была остановка сердца. В тот момент, когда запускали сердце, мозг не получал кислорода достаточно и пошла уже гипоксия», — рассказала мать Вадима Щедрова Ольга Щедрова.

Начался отек мозга, в коме на аппарате ИВЛ Вадим провел неделю. Семь самых страшных и черных для его семьи дней, между жизнью и смертью.

«Он не реагировал ни на какие звуки, сигналы, ни на свет. Не двигался. Сказали, что у него поражение ЦНС», — поделилась мать Вадима Щедрова Ольга Щедрова.

В сознание Вадим пришел незрячим. Но потом, и в семье считают это настоящим чудом, он вновь стал видеть. Началась долгая реабилитация. На Украине тогда в 2018 году врачи ничем не могли помочь: просто разводили руками, по сути, бросили, оставили с бедой один на один.

«Спасибо людям большое, которые нам лекарства доставали, которых тогда не было на Украине. Нам с Москвы привозили, с Белоруссии, большое спасибо людям», — благодарит бабушка Вадима Щедрова Наталья Шереметьева.

Безграничная любовь мамы и бабушки, казалось, была сильнее болезни. День за днем они занимались с Вадимом, бились за него. В четыре с половиной мальчик заново заговорил, сейчас, в девять у него хорошо поставленная речь, он учится в школе. И борется. Преодолевая мышечную боль, он каждый день занимается на шведской стенке.

«Я уже чувствую, когда залезаю, что уже устаю, у меня руки устают с ногами», — рассказал Вадим Щедров.

Все, что могли, родные сделали. Но никакая лечебная физкультура уже не исправит спастику: мышцы Вадима в постоянном напряжении, в спазмах.

«У Вадима как раз такая проблема, она связана с тем, что повреждены пути, по которым происходит коммуникация головного мозга и мышц рук и ног», — объяснил заведующий отделением нейрохирургии научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ во РНИМУ ИМ. Н. И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Зиненко.

Помочь Вадиму готовы в Москве. Но реабилитация не будет быстрой. У семьи из Мелитополя, которая, как и тысячи других, настрадалась от зверств киевского режима — нет денег на лечение. Самым важным, порой, было просто сохранить жизнь!

«Были и прилеты, и было очень страшно, и ребенок тоже вздрагивал по ночам и пугался по ночам, не понимал, что происходит», — поделилась мать Вадима Щедрова Ольга Щедрова.

Чтобы помочь Вадиму, нужен миллион рублей. Мы можем помочь всего лишь одним сообщением, самое главное — тепло, заботу и ласку — без остатка отдадут близкие.

Сбывшаяся мечта: Вадим впервые запускает воздушного змея. Эмоций — бесконечность. На фоне малахитово-изумрудных волн и бескрайнего Азовского моря так хочется верить только в лучшее.

«Вот этого я желаю, чтобы он был здоровым человеком. А остальное, я думаю, мы ему привьем. И доброта у него есть, и любовь он показывает свою. Когда мы плачем, он нас утешает», — бабушка Вадима Щедрова Наталья Шереметьева.

Вот и Вадим на море загадал свое желание, чтобы были хорошие оценки в школе.