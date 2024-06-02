Шахматиста Каспарова* могут посадить за нарушение деятельности иноагента

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Уголовное дело грозит шахматисту Каспарову* за нарушение деятельности иноагента

Шахматиста Каспарова* могут посадить за нарушение деятельности иноагента

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Прежде суд заочно арестовал его за создание и участие в террористическом сообществе.

Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Уголовное дело грозит Каспарову по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В настоящее время все основания для этого есть», — говорится в сообщении.

Каспарову в случае возбуждения дела может грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в России заочно арестовал Гарри Каспарова и экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова*. Они обвиняются в создании и участии в террористическом сообществе. Дело было возбуждено по материалам управления Федеральной службы безопасности России по Республике Коми.

* — признаны в России иноагентами, внесены в реестр террористов и экстремистов

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