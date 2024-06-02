Российские бойцы освободили Уманское в ДНР

Российские бойцы освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взяли его под контроль подразделения группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в районе Евгеновки, Новоселовки Первой, Новгородского и Розовки нанесено поражение формированиям двум механизированным бригадам украинских боевиков. Вражеские потери составили более 360 боевиков ВСУ.