Российские бойцы освободили Уманское в ДНР

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 102 0

Подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение формированиям двум механизированным бригадам ВСУ.

Российские бойцы освободили Уманское в ДНР

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взяли его под контроль подразделения группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в районе Евгеновки, Новоселовки Первой, Новгородского и Розовки нанесено поражение формированиям двум механизированным бригадам украинских боевиков. Вражеские потери составили более 360 боевиков ВСУ.

Тема:
Спецоперация
2 июн
Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»
2 июн
На Украине сообщили об экстренных отключениях электричества
2 июн
Президент Республики Сербской заявил о препятствовании БиГ поставкам оружия Украине
2 июн
Собиравший деньги для ВСУ экс-студент МГУ Гулько не планирует ехать на Украину
2 июн
Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
2 июн
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
2 июн
При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко
2 июн
После утренних обстрелов Белгорода есть разрушения
2 июн
Разгромили опорники врага. Как ВС РФ взяли «неприступные крепости» ВСУ в ДНР
2 июн
Грозное оружие: как беспилотники «Орлан-30» уничтожают хваленую западную технику ВСУ
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Новый кандидат: кто стал фаворитом на должность Зеленского
15:54
Жителей Москвы предупредили сегодня о грозе с градом и сильным ветром
15:38
На Украине сообщили о диверсии на железной дороге в Одесской области
15:22
Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» уже шесть лет живет в затворничестве
15:06
Завершено расследование уголовного дела против украинского журналиста Гордона*
14:50
«Я жертва»: Полина Гагарина раскрыла детали конфликта с Ольгой Кормухиной

Сейчас читают

Маски сорваны? Почему на самом деле Телегин мстит Пелагее и издевается над дочкой
«Представьте состояние ребенка»: законен ли был запрет Телегина на выезд дочери
Высокое искусство: как в челябинском Париже прошла неделя моды
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео