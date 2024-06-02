«Главное — не как папа»: дочка Кудрявцевой рассказала, кем хочет стать в будущем

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 48 0

Дочка Кудрявцевой Маша хочет стать телеведущей в будущем

«Главное — не как папа»: дочка Кудрявцевой рассказала, кем хочет стать в будущем

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Наследница телеведущей дала свое первое интервью в студии у мамы.

Дочка Валерии Кудрявцевой — Маша — дала свое первое интервью на популярном шоу федерального телеканала, где появилась сразу вся звездная семья. Телеведущая встретила свою чету в студии и усадила в кресло почетного гостя — свою пятилетнюю принцессу, которая блистала как никогда.

Дочка Валерии и хоккеиста Игоря Макарова была одета в пышное ярко-розовое платье. Девочка сначала стеснялась отвечать на вопросы, но потом успокоилась, ведь напротив нее сидел ее любимый крестный Андрей Разыграев. Он и задал малышке вопрос, кем она хочет стать, когда вырастет.

Маша без сомнения сообщила, что хочет быть телеведущей как мама. При этом Игорь Макаров поддержал желание дочки.

«Главное — чтобы не хоккеистом, как папа», — рассмеялся спортсмен.

Кудрявцева уже десять лет живет в браке с Макаровым. В начале января этого года телеведущая сообщила аудитории, что приняла решение расстаться с мужем. Она не стала вдаваться в подробности, намекнув лишь на то, что семейную идиллию разрушил алкоголь. Однако все же решила дать шанс любимому.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Кудрявцева отреагировала на сообщения о подаче документов на гражданство Румынии.

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