Одна из крупнейших детских библиотек Москвы отмечает 90-летие — Собянин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Ежегодно в библиотеку приходят около 70 тысяч человек.

Одна из крупнейших детских библиотек Москвы отмечает 90-летие — Собянин

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о юбилее Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара, которой исполняется 90 лет.

«Её история началась в марте 1934 года, тогда была открыта Центральная городская детская библиотека с методическими функциями. А ещë через 31 год её назвали в честь детского писателя Аркадия Гайдара», — заявил Собянин в своём Telegram-канале.

В настоящее время у библиотеки два отдела, её фонд насчитывает более 200 тыс. экземпляров книг и журналов. Там проводятся квесты, игры, мастер-классы, встречи с писателями и другие мероприятия.

Ежегодно в библиотеку приходят около 70 тыс. человек.

«Недавно в библиотеке на Ростовской набережной обновили литературную гостиную, залы творчества и информационных ресурсов. Там появились новая мебель, техника, витрины с редкими книгами, новое автограф-пространство», — добавил мэр.

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