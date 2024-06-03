Россияне назвали самые скучные профессии

Россияне выбрали самые скучные профессии — бухгалтера и охранника. Исследование провело издание RT. 12% проголосовали за охранников и 11% за бухгалтеров.

Кроме того, 6% респондентов уверены, что любой офисный труд — унылое занятие. А каждый 20-й участник опроса не пошел бы работать продавцом.

Напротив, самыми интересными работами, по мнению россиян, стали врачи и инженеры. Из последних большинство предпочитает строительные специальности, а среди медиков выбирать советуют специализацию хирурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии теперь выбирают школьники.