Россияне назвали самые скучные профессии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40 0

Но всего 6% считают унылым любой офисный труд.

Россияне назвали самые скучные профессии

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Россияне выбрали самые скучные профессии — бухгалтера и охранника. Исследование провело издание RT. 12% проголосовали за охранников и 11% за бухгалтеров.

Кроме того, 6% респондентов уверены, что любой офисный труд — унылое занятие. А каждый 20-й участник опроса не пошел бы работать продавцом.

Напротив, самыми интересными работами, по мнению россиян, стали врачи и инженеры. Из последних большинство предпочитает строительные специальности, а среди медиков выбирать советуют специализацию хирурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии теперь выбирают школьники.

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Россияне назвали самые скучные профессии

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