Москва неоднократно предупреждала — ответ может быть весьма болезненным.

Амстердам дал согласие на использование Украиной своих истребителей F-16 для ударов по военным объектам на территории России. Нидерланды стали уже 14-й страной НАТО, которые позволили украинским террористам обстреливать нашу страну. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Роман Ишмухаметов.

Семейная история, о которой лучше бы молчать. Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь оскандалилась. Выступая с призывом увеличить поставки оружия Украине, она вспомнила о своих бабушках и дедушках.

«Именно наши бабушки и дедушки, мои бабушка и дедушка, внесли свой вклад в то, чтобы построить этот мир и свободу. Поэтому для нас ясно то, что мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она в нас нуждается!» — сказала она.

Дедушка нынешнего министра иностранных дел ФРГ Вольдемар Бербок, и это уже известный факт, не просто служил в Вермахте, а был и ярым сторонником национал-социализма. В 1944-м его даже наградили военным крестом за заслуги в боевых действиях. Правда, как уверяет Бербок, она якобы ничего не знала о его прошлом.

Теперь и Германия, вслед за США, Британией, Францией решили использовать свое оружие для ударов по России. Германия, которая долгое время якобы выступала против эскалации. Германия, восемь из десяти солдат которой во время Второй мировой войны погибли именно на Восточном фронте.

«Необходимо изменить политику безопасности. Показать России, что мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Для защиты от нападений и это применимо», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

В Германии заявили, что ВСУ могут использовать системы Patriot, поставленные Берлином, чтобы сбивать российские военные самолеты как в зоне СВО, так и над территорией нашей страны. Оружие, поставляемое для обороны, будут использовать для нападения.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в районе Харькова, и над Россией. Они отлично подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать планирующие бомбы», — отметил начальник спецштаба по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг.

Москва неоднократно предупреждала — ответ может быть весьма болезненным и для США, и для стран Европы. В бундестаге начали прислушиваться.

«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», — отметила член бундестага Германии Сара Вагенкнехт.

Но такие разумные и прагматичные голоса просто тонут в хоре неонацистских вечеринок, которые набирают популярность по всей Европе. А на военных полигонах бундесвера во время обучения украинских военных во всю носят правоэкстремистскую символику. На этой неделе во Франции отметят 80-летие со дня высадки в Нормандии союзных войск. Россия туда не приглашена. Но зато мы помним и чтим подвиг всех, кто сражался против фашизма. На Введенском кладбище Москвы глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин возложил цветы к захоронению летчиков французского авиаполка «Нормандия-Неман».

Позиция современных антифашистов идет в разрез с позицией политических элит их стран. Для которых преступники стали героями.