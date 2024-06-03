Мужчина закидал коктейлями Молотова храм в Тюмени
Вандала разыскивают правоохранители.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестный мужчина кинул несколько коктейлей Молотова в храм Дмитрия Донского в Тюмени. Об этом сообщило ИА Регнум в своем Telegram-канале.
Вандал бросал бутылки с зажигательной смесью у входа в храм, на фасаде которого были размещены иконы. После этого он без спешки подошел к своему велосипеду, сел на него и уехал.
У входа в храм произошло возгорание, однако его удалось быстро ликвидировать до приезда пожарных.
Что подвигло мужчину на такой поступок — неизвестно. Он выполнял все действия весьма четко и спокойно. Учитывая заранее подготовленные коктейли Молотова, поджог был запланированным.
Злоумышленника разыскивают правоохранители.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Омской области посадили на 11 лет за убийство из-за куска сала.
61%
-0.81 96.87
-0.92
Нашли ошибку?