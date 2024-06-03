Мужчина закидал коктейлями Молотова храм в Тюмени

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

Вандала разыскивают правоохранители.

Мужчина закидал коктейлями Молотова храм в Тюмени

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Неизвестный мужчина кинул несколько коктейлей Молотова в храм Дмитрия Донского в Тюмени. Об этом сообщило ИА Регнум в своем Telegram-канале.

Вандал бросал бутылки с зажигательной смесью у входа в храм, на фасаде которого были размещены иконы. После этого он без спешки подошел к своему велосипеду, сел на него и уехал.

У входа в храм произошло возгорание, однако его удалось быстро ликвидировать до приезда пожарных.

Что подвигло мужчину на такой поступок — неизвестно. Он выполнял все действия весьма четко и спокойно. Учитывая заранее подготовленные коктейли Молотова, поджог был запланированным.

Злоумышленника разыскивают правоохранители.

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