«Ну очень богатая»: Прохор Шаляпин попытался соблазнить экс-жену Петросяна

Артист-скандалист, известный нежными чувствами к женщинам постарше (сильно постарше) попытал счастья с Еленой Степаненко.

Певец и звезда ток-шоу Прохор Шаляпин в поиске обеспеченной пожилой дамы для решения своих финансовых проблем дошел до экс-супруги юмориста Евгения Петросяна Елены Степаненко. Разница в возрасте в 30 с лишним лет, как известно, этого ловеласа не смущает, а даже наоборот — вдохновляет. О своем опыте ухаживаний, весьма непродолжительном, он рассказал в интервью блогеру Даниле Доэрти.

Когда речь зашла о неравных союзах, собеседники подшутили над Петросяном, который бросил верную спутницу, жену и коллегу, и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Избранница родила 78-летнему артисту сына и дочь. Шаляпин отметил, что хорошо относится к необычной паре, кто бы что ни говорил — все имеют право на счастье. На вопрос ведущего не жалко ли ему Степаненко Прохор ответил неожиданно.

«Я к Степаненко подкатывал в Большом театре, она меня сразу отвергла. Она поняла, что там все не просто так, а я думаю — будем юморить, смеяться… Ну очень богатая, да, больше миллиарда у нее», — не скрывая восхищения говорил певец.

Примечательно, что юмористку Шаляпин вспоминает не впервые. Несколько лет назад им даже приписывали роман! Просто потому что исполнитель опубликовал фото 2001 года, на котором ему 17 лет, а рядом с ним Степаненко. Архивный снимок он разместил в личном блоге в знак уважения, так как с юных лет является поклонником артистки. А может быть, закидывал удочку? Так или иначе, артистка — не поклонница скандалов, так что у Прохора шансов изначально было немного.

Первой взрослой, уже давно не резво передвигающейся пассией Шаляпина стала Алла Пеняева. По слухам, именно она продвинула амбициозного юношу, только-только достигшего совершеннолетия, на «Фабрику звезд». И вышла за него замуж. Второй женой стала более бодрая, но тоже немолодая предпринимательница Лариса Копенкина. Третьей — канадка Татьяна Клаудиа Дэвис, которая внезапно скончалась из-за коронавируса через пару недель после свадьбы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин раскрыл правду о связи с Ларисой Копенкиной. Что это было — страстная любовь или пиар-ход?