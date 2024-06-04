Минобороны России показало видео из зоны спецоперации.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота уничтожили наземные цели Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей, после чего направился в позиционный район. Там российские бойцы развернули пусковые установки «Бастиона» и выпустили крылатые ракеты по выявленным объектам украинских боевиков. Точное поражение целей были подтверждены результатами объективного контроля.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет ПТРК «Фагот» уничтожил машину с боеприпасами ВСУ под Угледаром.