Политик Филиппо призвал к миру на Украине после кадров с задержанием в Днепре
Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudakukrinform
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Военкомы охотятся на украинцев по всей стране, а Запад только способствует этому.
Западные страны должны прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.
Он прокомментировал видео из Днепра (до 2016 года город назывался Днепропетровск), на котором сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) задерживают украинца прямо на улице, игнорируя сопротивления местных жителей.
«Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре. <…> Мир (на Украине. — Прим. ред.) прямо сейчас!» — написал Филиппо.
Французский политик подчеркнул, что решимость стран Североатлантического альянса продолжать конфликт на Украине путем вооружения и финансирования киевского режима приведет к полному истреблению украинцев. Филиппо потребовал от Запада немедленного прекращения спонсирования Незалежной.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.
В конце мая во львовском ТЦК сообщали, что лишь 2% получивших повестку мужчин добровольно приходят. На остальных украинские военкомы устраивают в буквальном смысле облавы. Сотрудники ТЦК свирепствуют по всей стране, а их «воронки» с белыми крестами стали настоящим кошмаром для граждан. Излюбленные места охоты военкомов — торговые центры, кинотеатры, остановки общественного транспорта.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине автомобиль с военкомами сбил мужчину на велосипеде.
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