Образовательная платформа Сферум подвела итоги работы в этом учебном году

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Число пользователей сервиса Сферум достигло 25 миллионов человек

Образовательная платформа Сферум подвела итоги работы в этом учебном году

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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На данный момент число пользователей сервиса достигло 25 миллионов человек.

С 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года количество пользователей образовательной платформы Сферум возросло почти в два раза. Общее число зарегистрированных аккаунтов достигло 25 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным Сферума, число школьников, использующих платформу в VK Мессенджере для общения по учебным вопросам, выросло на 34% и составило 11,2 миллиона, педагогов — на 40% до двух миллионов. Сервис также зафиксировал рост числа подключенных образовательных организаций на 25% — до 89,6 тысячи.

Активнее всего этим сервисом пользуются Белгородская, Липецкая, Пензенская, Томская, Тамбовская, Рязанская, Самарская, Ленинградская и Московская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Нашим сервисом пользуется все большее количество человек, и мы рады, что педагогам, учащимся и их родителям удобно организовывать онлайн-коммуникации в Сферуме. Мы продолжим развивать наш продукт в качестве современного цифрового инструмента, который эффективно дополняет традиционный учебный процесс», — сказал руководитель сервиса Сферум Рубен Акопов.

Платформа Сферум предназначена для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином образовательном пространстве. Пользователи имеют возможность переписываться в чатах, звонить друг другу и обмениваться учебными материалами.

Сейчас сервис активно работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в российских регионах. На данный момент свой аккаунт в ЭЖД с учебным профилем Сферум в VK Мессенджере связали уже около трех миллионов пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сферум запускает программу поддержки цифровых педагогов.

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