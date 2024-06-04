Приоритетная цель: как российские «Орланы» вычисляют позиции ВСУ

За безопасностью российских бойцов в зоне СВО следят «Орланы». Именно с помощью этих беспилотников операторы вычисляют большую часть опорных пунктов ВСУ. И благодаря четким координатам артиллеристы ВС РФ могут наносить удары по позициям врага. О работе на высоте рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан 30» группировки «Центр» выдвигается на задание — начинает подготовку к запуску. Сначала устанавливается так называемая пусковая стрела или «рогатка», как зовут ее бойцы. После сам аппарат аккуратно собирают как конструктор.

На месте пуска устройство собирают в реальном времени: то есть нашли точку, выдвинулись и устанавливают элемент за элементом. Сначала — пусковая стрела, дальше — сам «Орлан».

«В руководстве по эксплуатации у него подготовка к запуску прописано 40 минут занимает, но справляемся за 15-20, в зависимости от погодных условий, от времени года», — рассказал военнослужащий.

«Орлан-30» для противника — приоритетная цель. Именно с помощью этого аппарата наводятся российская артиллерия и авиация, вычисляется большая часть позиций ВСУ.

На «Орлане» установлен специальный лазер для наведения высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь» — одного из самых грозных средств поражения, что есть у ВС РФ. Корректировки бойцам передают прямо во время стрельбы.

Очередную цель засекли в посадке. Сейчас операторам особенно непросто — летом позиции укрывает зелень, искать приходится очень пристально.

«Обычно работаем на удалении примерно 20-25 километров — это рабочее расстояние для снаряда необходимое. А по факту самолет может залетать на 120 километров», — рассказал техник расчета БПЛА «Орлан-30» группировки «Центр» с позывным «Старт».

Полет может длиться до восьми часов. С такими характеристиками «Орланы» забираются глубоко в тыл врага.

«В приоритете, конечно, РСЗО и БПЛА, также артиллерия. Наблюдать можем с высоты рабочей, рабочая высота у нас две тысячи метров. Так же, если где-то конкретная цель находится, исследуем, приближаем», — рассказал оператор БПЛА «Орлан-30» группировки «Центр» с позывным «Шериф».

Передают координаты и следят, как правило, после обнаружения огонь по цели открывают буквально через пять минут. Для поражения выбирают подходящее орудие. Арсенал — огромен. Скрыться у подразделений ВСУ не выйдет.