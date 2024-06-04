Особое внимание: чем опасны приложения для проверки паспортов

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Мошенники могут украсть личные данные через приложения для проверки паспортов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Туристам стоит проверить свои документы перед вылетом за границу, чтобы не было разночтений. Но пользоваться при этом исключительно проверенными методами.

МИД РФ рекомендовал туристам, планирующим поездки за рубеж, сверить данные в российском и заграничном паспортах, а также в свидетельствах о рождении и других документах, чтобы не было разночтений.

Особое внимание стоит обратить на буквы «е» и «ё». В противном случае, документ могут изъять на границе. Кроме того, загранник могут признать недействительным из-за неправильного шрифта.

С такой проблемой столкнулись владельцы документов старого образца. И на этом фоне появились приложения, которые предлагают отсканировать данные и выявить ошибку. Однако в Ассоциации туроператоров уже предостерегли: такие сервисы могут оказаться бесполезными или даже опасными. С их помощью личными данными могут завладеть мошенники.

Если есть какие-то сомнения, лучше обратиться по месту выдачи паспорта. Все проверят, и, если найдут ошибку, обещают бесплатно заменить.

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