Особое внимание: чем опасны приложения для проверки паспортов
Мошенники могут украсть личные данные через приложения для проверки паспортов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
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Туристам стоит проверить свои документы перед вылетом за границу, чтобы не было разночтений. Но пользоваться при этом исключительно проверенными методами.
МИД РФ рекомендовал туристам, планирующим поездки за рубеж, сверить данные в российском и заграничном паспортах, а также в свидетельствах о рождении и других документах, чтобы не было разночтений.
Особое внимание стоит обратить на буквы «е» и «ё». В противном случае, документ могут изъять на границе. Кроме того, загранник могут признать недействительным из-за неправильного шрифта.
С такой проблемой столкнулись владельцы документов старого образца. И на этом фоне появились приложения, которые предлагают отсканировать данные и выявить ошибку. Однако в Ассоциации туроператоров уже предостерегли: такие сервисы могут оказаться бесполезными или даже опасными. С их помощью личными данными могут завладеть мошенники.
Если есть какие-то сомнения, лучше обратиться по месту выдачи паспорта. Все проверят, и, если найдут ошибку, обещают бесплатно заменить.
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