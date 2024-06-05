В России появится первый всесезонный центр испытаний шин
Для чего это нужно?
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В России может появиться всесезонный полигон для испытаний автомобильных покрышек. Как выяснили «Известия», инициативу поддерживают как производители шин, так и Минпромторг.
На площадке смогут измерять нагрузки при ускорении, торможении и в поворотах. А также тестировать поведение шин в дождевых и снежных условиях. Появление всесезонного полигона повысит конкурентоспособность отечественных производителей.
Они смогут быстрее, а главное — эффективнее внедрять новые решения, что положительно скажется на стоимости покрышек. Но, как отметили специалисты, создание такого центра займет немало времени и потребует серьезных вложений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут измениться правила продажи автомобилей.
Читайте также
88%
-0.62 96.56
-0.31
Нашли ошибку?