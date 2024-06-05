В России появится первый всесезонный центр испытаний шин

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Для чего это нужно?

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В России может появиться всесезонный полигон для испытаний автомобильных покрышек. Как выяснили «Известия», инициативу поддерживают как производители шин, так и Минпромторг.

На площадке смогут измерять нагрузки при ускорении, торможении и в поворотах. А также тестировать поведение шин в дождевых и снежных условиях. Появление всесезонного полигона повысит конкурентоспособность отечественных производителей.

Они смогут быстрее, а главное — эффективнее внедрять новые решения, что положительно скажется на стоимости покрышек. Но, как отметили специалисты, создание такого центра займет немало времени и потребует серьезных вложений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут измениться правила продажи автомобилей.

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