В России появится первый всесезонный центр испытаний шин

В России может появиться всесезонный полигон для испытаний автомобильных покрышек. Как выяснили «Известия», инициативу поддерживают как производители шин, так и Минпромторг.

На площадке смогут измерять нагрузки при ускорении, торможении и в поворотах. А также тестировать поведение шин в дождевых и снежных условиях. Появление всесезонного полигона повысит конкурентоспособность отечественных производителей.

Они смогут быстрее, а главное — эффективнее внедрять новые решения, что положительно скажется на стоимости покрышек. Но, как отметили специалисты, создание такого центра займет немало времени и потребует серьезных вложений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут измениться правила продажи автомобилей.