Сириец открыл огонь по зданию посольства США в Ливане

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута

Сириец открыл огонь по зданию посольства США в Ливане

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Местные военнослужащие вовремя отреагировали на источник опасности.

Гражданин Сирии открыл огонь по зданию посольства США в Ливане, о чем сообщила пресс-служба армии Ливана.

«Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно из автоматического оружия человеком с сирийским гражданством», — отмечено в заявлении.

Инцидент произошел в пригороде Бейрута, в итоге военные вовремя отреагировали на злоумышленника — в результате стрельбы нападавший был ранен, а затем задержан. Сейчас он находится в больнице.

Власти Ливана впоследствии запустили процесс разбирательства, выясняя причины и другие факты произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, в особенности — в Израиль и Ливан.

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