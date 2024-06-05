Всевидящее око: в России растет количество уличных систем видеонаблюдения

С чем это связано?

Фиксировать нарушения на трассах будут видеокамеры. Тысячи устройств уже делают это ежедневно и их количество постоянно растет. По темпам установки новых камер Россия вышла на второе место в мире.

Особенно много их там, где они приносят большой доход. А вот что происходит с местами, от которых нет финансовых поступлений, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Безжалостный и беспощадный — его прозвали «Городовой». Это система камер с искусственным интеллектом. От электронных глаз не ускользает ни одна яма на дороге, ни один сугроб. Он распознает даже граффити и кондиционеры на фасадах.

До 1 мая систему тестировали, собственников только предупреждали, но теперь — все.

«В случае фиксации нарушений либо в случае повторной фиксации собственникам грозит административная ответственность до 30 тысяч рублей», — объясняет главный инспектор ГАТИ Андрей Потерянский.

Восемь машин постоянно на дежурстве: 180 маршрутов по Петербургу, включая дворы, заправки, парковки у торговых центров. И это «всевидящее око» — одно из десятков тысяч, все городские камеры «дружат» между собой.

«Каждый год количество камер очень сильно растет. В России по итогам 2023 года составляет порядка 23 миллионов штук, рост на три миллиона с небольшим. На сегодняшний момент мы по темпам роста занимаем второе место в мире», — говорит генеральный директор Информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

Эксперты подсчитали, что камера, установленная в «хлебном» месте, например, на оживленном перекрестке, окупается в среднем за два месяца. А мобильные комплексы — еще быстрее. Это самый эффективный способ пополнения бюджета. И контрактов на установку все больше.

«Полторы тысячи камер есть минимум в каждом городе. В больших городах количество переходит в десятки тысяч. Мы видим кратное увеличение камер ежегодно, минимум в два раза. Речь идет не только о камерах „умных“, но и обычных камерах», — рассказывает генеральный директор компании по разработке компьютерного программного обеспечения Денис Логинов.

По подсчетам программистов, в регионах подобные камеры обеспечивают штрафов минимум на пять миллионов рублей в месяц.

В Московской области в прошлом году выписали более четырех тысяч постановлений более чем на 171 миллион рублей. В столице треть нарушений фиксирует именно искусственный интеллект.

«На текущий момент всего типов контроля около 140, из них, как я говорил, около 30 мы используем автоматически, поэтому есть куда развиваться. Также увеличивается количество источников. Сегодня это уже не только камеры, которые на домах, это и мобильные комплексы», — заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Головин.

Брошенная покрышка, строительный мусор — камеры фиксируют все. Данные стекаются в единый инфоцентр. Стоит учитывать и колоссальное число камер, фиксирующих ДТП и нарушения правил дорожного движения. Чем больше средств наблюдения, тем быстрее решаются вопросы благоустройства и безопасности городов. И тем больше поступлений в бюджет.

А в маленьком районе Краснодара Пашковский потеряли счет авариям на перекрестке. Сколько раз машины на полном ходу таранили дома и ворота, никто уже и не скажет.

«Я думаю здесь хотя бы поставить камеру видеонаблюдения. Чтобы, допустим водители, увидев знак камеры или камеру, снижали скорость и давали возможность людям перейти дорогу», — считает Сергей Кулич.

Но именно на этот адрес контракта нет. Нерегулируемый перекресток вряд ли обогатит районный бюджет. А потому, не дожидаясь установки камер, жильцы сами придумывают систему безопасности.