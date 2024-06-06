Около 20 человек спасли из затопленных автобуса и двух легковушек в Москве

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 43 0

Сильный ливень привел к ДТП.

Фото, видео: 5-tv.ru

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По меньшей мере 17 человек были спасены из автобуса и двух легковушек, которые из-за ливней затопило в туннеле на северо-востоке Москвы. Источник сайта 5-tv.ru рассказал, что сейчас проводится откачка.

«На северо-востоке Москвы в туннеле затоплены автобус с людьми и два легковых автомобиля. Спасено 17 человек. Проводится откачка воды», — сообщил источник.

Также на месте событий оказался корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он рассказал, что из-за сильного ливня произошло ДТП. В результате поднятия уровня воды авто вынесло на тротуар, и он частично перегородил дорогу автобусу. Из-за этого движение было парализовано.

«Сейчас вода сошла, на месте работают спасатели, сотрудники МВД и выясняют причины происшествия, пострадавших на месте нет, видим еще один автомобиль вот с другой стороны, точно также его вынесло из-за сильного потока воды на тротуар», — сказал журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре грузовика столкнулись на трассе М-10.

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