Страшное столкновение трамваев в Кемерове: последние данные

Более 90 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Один человек погиб и 90 получили травмы в результате страшной аварии в Кемерово. Среди пострадавших, по последним данным регионального Минздрава, семеро детей.

Два трамвая столкнулись ранним утром, когда горожане ехали на работу. У одного транспортного средства, вероятно, отказали тормоза. Подробности с места трагедии рассказала корреспондент «Известий» Кристина Химич.

На кадрах с уличных камер можно заметить, как трамвай несется под уклон с огромной скоростью. Пути резко уходят влево. Чудом многотонный вагон не сходит с рельсов. Но пассажиров в салоне отбросило с такой силой, что они выламывают передние и задние двери вагона и вылетают на проезжую часть. Водители успевают остановиться.

Авария произошла на Логовом шоссе. По предварительным данным, у трамвая № 10 отказали тормоза. Многотонный вагон несся по путям, пока не «догнал» следующий трамвай. Сейчас спасатели с помощью гидравлических инструментов разрезают покореженный метал.

Пострадали более 90 человек, среди них — семь детей. Один человек погиб. Двое в тяжелом состоянии.

Почему не сработала ни одна из трех тормозных систем, сейчас выясняют следователи.

Первая тормозная система — электродинамическая, она же служебная, предназначена для сброса скорости до трех километров в час. После этого подключаются барабаны или колодки — как на обычной машине — и полностью останавливают вагон.

И, наконец — экстренный тормоз. Это огромный чугунный брус, который качается на пружинах между колесами. Кусок металла под воздействием электрического тока буквально прилипает к рельсам и практически мгновенно останавливает многотонный вагон. Но этого не произошло.

«Все трамвайные вагоны проходят ежедневное обслуживание в ночное время. И все водители, которые приезжают на работу, в обязательном порядке принимают свой вагон. Это процесс. Приемка трамвайного вагона — это расписанный алгоритм действий водителя», — говорит врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области

Олег Глухарев.

Из-за аварии парализовано движение сразу нескольких трамвайных маршрутов.