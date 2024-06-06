Задержан еще один член банды Шамиля Басаева за нападение на Буденновск

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 38 0

Трагедия произошла в 1995 году.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Земляниченко; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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Следователи задержали Казбека Анасова — еще одного участника вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Установлено, что в первой половине июня 1995 года Анасов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений», — указано в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, житель Дагестана Казбек Анасов состоял в банде Шамиля Басаева и участвовал в вооруженном нападении на Буденновск в Ставропольском крае в 1995 году. Ему вменяют обвинения сразу по несколько уголовным статьям — «Террористический акт», «Бандитизм», «Захват заложников» и «Убийство».

Установлено, что в июне 1995 года Анасов в составе банды из не менее 160 вооруженных боевиков напал на организации и жителей Буденновска. Вооруженные автоматами, гранами и взрывными устройствами, они убили 129 человек и взяли в заложники 1586 горожан. Причем не менее 317 граждан получили травмы и ранения различной степени тяжести.

В связи с особой тяжестью совершенных Казбеком Анасом преступлений следствие ходатайствует о заключении фигуранта дела под стражу. Также отмечается, что расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом же месяце в столице России был задержан еще один член банды Шамиля Басаева.

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