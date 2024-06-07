Разводу быть? Лопес и Аффлек решили продать «семейного гнездышко»

Голливудская актриса с огромной любовью обустраивала особняк, ради которого пришлось даже взять кредит. В итоге пара не прожила в нем и года.

Голливудская актриса, певица Дженнифер Лопес и ее не менее знаменитый супруг Бен Аффлек решили выставить на продажу свой роскошный особняк стоимостью почти 61 миллион долларов, ради покупки которого им даже пришлось взять ипотеку. На сайтах по продаже недвижимости появились фото звездного дома, за который знаменитости хотят получить 60 миллионов долларов, сообщило издание Daily Mail.

В особняке звездная чета не прожили и года. Лопес с огромной любовью обстраивала жилище. В особняке было 12 спален, 24 ванные комнаты, парикмахерская, маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна с массажными кабинетами, тренажерный зал, бассейн, площадка для баскетбола и боксерский ринг. Но теперь, кажется, все эти роскошества достанутся кому-то другому. Что еще больше огорчило поклонников и подтвердило давно распространяющиеся слухи — в паре грядет развод.

Первые сообщения о разладе в семье стали появляться в начале мая. Одни инсайдеры винили во всем характер Лопес, другие — измену Аффлека. На расспросы журналистов звезды реагировали остро, давая понять, что о личной жизни распространяться не намерены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Алсу решила развестись с мужем.