Президент Аргентины отказался посетить швейцарскую конференцию по Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

При этом аргентинский лидер все же отправится в Европу на встречу G7, которая состоится в Италии в середине июня.

Президент Аргентины отказался посетить швейцарскую конференцию по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Cristobal Basaure Araya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Аргентины Хавьер Милей решил проигнорировать конференцию по Украине в Швейцарии, которая состоится в июне в рамках саммита G7. Тем самым он дал понять украинскому коллеге, что поддерживать его не желает, сообщила газета La Nacion, ссылаясь на высокопоставленные источники.

«Президент не будет присутствовать на саммите за мир на Украине», — сказано в сообщении.

Вместе с тем глава государства приедет в Европу на саммит G7. Туда его лично пригласила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Там он пробудет три дня, а после вернется на родину, откуда вновь потом уедет на мероприятия в Испанию и Германию.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая еще страна может отказаться от саммита в Швейцарии по Украине.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

7:05
Соцсеть объединила: Сарик Андреасян рассказал о дружбе с Евгением Петросяном
6:51
Запеченные перепелиные ножки и салат с апельсиновой заправкой — рецепт от Емельяненко
6:45
Президент Аргентины отказался посетить швейцарскую конференцию по Украине
6:37
«Опасно для людей»: почему не стоит употреблять горячие напитки в жару
6:22
Китай интересуют крабы и мед, а Аргентину — водка: как прошел второй день ПМЭФ-2024
6:10
«Ношу мужскую одежду»: певица МакSим показала себя в растрепанном виде

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака