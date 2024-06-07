В Москве открылся фестиваль «Наш Пушкин. 225»

Взглянуть по-новому на творчество великого поэта, ставшего национальным достоянием России, теперь можно в Москве. В день юбилея Александра Пушкина в столице на площадке книжной ярмарки на Красной площади стартовал фестиваль «Наш Пушкин. 225». Открыли программу концертом.

В рамках фестиваля представили два особенных проекта. «Страна поэта» соберет полноценную и самую большую антологию произведений Пушкина на национальных языках России. «Литературная дуэль» даст полную свободу творчества почитателям пушкинского наследия, они смогут представить на открытый конкурс свое — авторское — прочтение легендарных строк, которые каждый из нас помнит с самого детства.

«Александр Сергеевич Пушкин — это поэт на стихах и произведениях, которого воспитывалось не одно поколение. И у многих детей первые сказки, стихи, прочитанные в жизни, это именно стихи Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому именно благодаря ему у очень многих людей закладываются базовые понимания о жизни и о морали, из его произведений», — считает исполнитель Серж.

Финалисты конкурса «Литературная дуэль» смогут принять участие в шоу, которое пройдет в день города Москвы 7 сентября. А итоги фестиваля «Наш Пушкин. 225» подведут 4 ноября, в День Народного единства.