«Самая красивая!» — Витас показал мать своих детей на отдыхе в Турции

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Певец Витас поздравил жену с 40-летием

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram* / vitasroom; 5-tv.ru

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Вся семья собралась на море, чтобы отметить день рождения Светланы.

Певец Витас поздравил жену с 40-летием в своем блоге в сети. Артист с близкими отпраздновал день рождения супруги в одном из отелей турецкого Кемера. Он взял микрофон и обратился к любимой.

«Сегодня замечательный день, у моей супруги день рождения, ей исполнилось 40 лет, почти 19. С праздником тебя! Люблю, целую, уважаю, ты самая лучшая, самая красивая!» — сказал певец.

Потом они продолжили праздник в узком кругу за столом, где он еще раз поздравил супругу.

«Светочка, с днем рождения тебя! С днем рождения! Вот вся семья собралась. Мы тебя поздравляем!» — обратился Витас к имениннице.

По многочисленным видео, которые не так часто появляются в блоге певца, можно сказать, что отдых проходит отлично. Они много танцуют и просто веселятся.

Пара познакомилась еще в юности. Светлане на тот момент было 15 лет, а Витасу — 19. Сейчас они воспитывают трех детей: двух девочек и мальчика. Младшей дочери всего три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня назвала блогера Сашу Стоуна истеричкой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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