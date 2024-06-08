Вся семья собралась на море, чтобы отметить день рождения Светланы.

Певец Витас поздравил жену с 40-летием в своем блоге в сети. Артист с близкими отпраздновал день рождения супруги в одном из отелей турецкого Кемера. Он взял микрофон и обратился к любимой.

«Сегодня замечательный день, у моей супруги день рождения, ей исполнилось 40 лет, почти 19. С праздником тебя! Люблю, целую, уважаю, ты самая лучшая, самая красивая!» — сказал певец.

Потом они продолжили праздник в узком кругу за столом, где он еще раз поздравил супругу.

«Светочка, с днем рождения тебя! С днем рождения! Вот вся семья собралась. Мы тебя поздравляем!» — обратился Витас к имениннице.

По многочисленным видео, которые не так часто появляются в блоге певца, можно сказать, что отдых проходит отлично. Они много танцуют и просто веселятся.

Пара познакомилась еще в юности. Светлане на тот момент было 15 лет, а Витасу — 19. Сейчас они воспитывают трех детей: двух девочек и мальчика. Младшей дочери всего три года.

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