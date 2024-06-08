В Херсонской области объявили траур по погибшим при атаке ВСУ

Жертвами националистов стали 22 человека.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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В Херсонской области объявили траур по 22 погибшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Херсонщина скорбит по своим землякам, мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами», — написал он.
Сальдо также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и сообщил, что все причастные к атаке будут наказаны.
Так, 9 и 10 июня не территории Херсонской области отменены все массовые и развлекательные мероприятия.
В пятницу, 7 июня, ВСУ обстреляли магазин в жилом районе. В тот момент в нем находилось много мирных жителей — 15 человек были ранены. Кроме того, в числе погибших — девятилетний ребенок. Как сообщил Сальдо, в момент атаки националистов он играл в песочнице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пасечник объявил день траура по погибшим при ударе ВСУ в Луганске.
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