«Здесь вам не Техас»: в Башкирии торнадо снес авто и линии электропередачи

Стихия бушевала всего десять минут, но успела нанести много разрушений.

Торнадо обрушился на Абзелиловский район Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в Telegram-канале.

«Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, воздушный вихрь снес восемь железобетонных столбов, сорвал обшивку и информационный стенд на заправке, повредил линии электропередачи и два автомобиля, а также дорожные знаки. Причем на это торнадо понадобилось лишь десять минут, отметили спасатели. Из людей никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на США обрушился мощный торнадо. Из-за стихии погибли более 20 человек, в том числе четверо детей. Разрушены десятки домов, еще сотни остались без электричества.