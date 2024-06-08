«Здесь вам не Техас»: в Башкирии торнадо снес авто и линии электропередачи

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

В Башкирии торнадо снес авто и линии электропередачи

«Здесь вам не Техас»: в Башкирии торнадо снес авто и линии электропередачи

Фото: Telegram / МЧС Башкортостан / mchsrb01

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Стихия бушевала всего десять минут, но успела нанести много разрушений.

Торнадо обрушился на Абзелиловский район Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в Telegram-канале.

«Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, воздушный вихрь снес восемь железобетонных столбов, сорвал обшивку и информационный стенд на заправке, повредил линии электропередачи и два автомобиля, а также дорожные знаки. Причем на это торнадо понадобилось лишь десять минут, отметили спасатели. Из людей никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на США обрушился мощный торнадо. Из-за стихии погибли более 20 человек, в том числе четверо детей. Разрушены десятки домов, еще сотни остались без электричества.

«Здесь вам не Техас»: в Башкирии торнадо снес авто и линии электропередачи

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Telegram / МЧС Башкортостан / mchsrb01

2/4

Telegram / МЧС Башкортостан / mchsrb01

3/4

Telegram / МЧС Башкортостан / mchsrb01

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Telegram / МЧС Башкортостан / mchsrb01

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