Западные страны вновь продемонстировали развивающуюся историческую амнезию.

На этой неделе Джо Байден с союзниками снова высадились в Нормандии, и по картинке — прославление американцев-освободителей. Хотя Британских подданных было больше в той операции. Они, кстати, об этом не забывают. Так что Байден праздновал отдельно, а король Чарльз отдельно. И Макрон метался между ними, чтобы всем угодить.

Ну, и Зеленский, конечно. Он там что делает? Ему надо на могилу Бандеры идти, она тоже во Франции. Как у них это укладывается в голове, попытался выяснить корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Антироссийская коалиция чествует саму себя. Восьмидесятилетие высадки в Нормандии обернулось тем еще русофобским зрелищем и полнейшей исторической амнезией известно у кого.

«Извечное противостояние между диктатурой и свободой не кончается. В Европе есть яркий пример: на Украину вторгся тиран», — заявил президент США Джозеф Байден.

Байден не разжимает кулаки даже приветствуя ветерана в инвалидном кресле. Да и Макрон вовсе не закусил губу, как могло показаться: стоя посреди американского кладбища, предлагает равняться именно на эти кресты.

«В этом и заключается величие людей, готовых умереть за чужую землю», — уверен президент Франции Эммануэль Макрон.

Буквально напутственная речь. Видимо, тем самым французским инструкторам, которых он все порывался отправить на Украину прямиком из Нормандии.

«Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет эффективнее обучать на украинской территории», — сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Но в ответ на это формируется лишь новое французское сопротивление.

«Мы уже находимся на грани Третьей мировой войны, особенно с учетом того, что США и другие страны дают украинцам разрешение наносить удары внутри России передовым вооружением», — убежден доктор исторических наук Питер Кузник.

И вся эта церемония, как попытка открыть теперь в Нормандии еще и второй политический фронт, изменив как тогда ход даже не войны, а самой истории.

Здесь теперь высаживаются те еще союзникчки. Россию не позвали вовсе, чем вызвали возмущение тех, кто сражался вместе с Красной Армией плечом к плечу.

На вопрос «вы считаете это нормальным?» ветеран, участник высадки в Нормандии посоветовал: «каждый, конечно, волен, делать, что хочет, но лучше бы они избавлялись от своих идиотов».

Зато не побрезговали быть на одних трибунах с Зеленским. Франция недоумевает.

«Мы видели, как у нас во Франции обучалось от восьми до десяти тысяч украинских солдат из батальона „Азов“*, у которых на руках татуировки SS. И уж точно невозможно забыть, что среди украинцев и во время Второй мировой войны были „крысы“, которые убивали не только евреев, но и поляков», — рассказала историк, дочь бойца сопротивления Жильда Лондини.

В футболке цвета хаки он теперь мечтает, чтобы Запад во что бы то ни стало повторил этот свой «День Д».

«Я надеюсь на это», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский посол во Франции напоминает, уже тогда Запад готовил Украину исключительно на заклание.

«Нет единства во французском мнении, сверху насаждается дикая русофобия, то, чего мы не могли себе представить раньше», — сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Но теперь западная помощь стремительно мельчает, Байден захватил с собой в Париж для Киева всего ничего: 250 миллионов долларов. Одни только разговоры о главенствующей роли США, как с той Нормандией, куда союзники высадились только после значительных успехов Красной Армии под конец войны. Документальные свидетельства раскрывает дочь маршала Конева.

«Такие большие победы, которые были оценены нашими, так сказать, союзниками, в те времена, как грандиозные, там употребляется именно это грандиозное, то есть то, что заставило их подумать серьезно, как закончится война», — уверена дочь маршала Конева, доцент военного университета Наталия Конева.

Подавляющее большинство французов считают, что именно США внесли наибольший вклад в победу над фашистской Германией, более половины британской молодежи вообще не знают, что произошло в «День Д». Вот и премьер-министр Риши Сунаку совсем не интересно, досрочно сбегает с торжественных мероприятий обратно в Лондон. И только всеобщее возмущение заставило его извиняться.

«Я понял, что было ошибкой не оставаться во Франции дольше. Я приношу свои извинения», — попросил прощения премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Еще один неожиданный эффект от Brexit — отвертеться ко всему прочему от общей европейской истории. Хотя, отдать должное, наравне со всеми еще развивается под Ла-Маншем российский флаг, а француженки и в красноармейских пилотках по набережной прогуливаются.

«Высадке 80 лет. Мы всех благодарим», — сказала местная жительница.

От такой исторической правды, что называется, тут и сел старик. То ли ему вовремя стул не поставили, то ли он у Байдена как всегда невидимый.

* — признан террористической организацией и запрещен в России