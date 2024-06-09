Удар молнии убил двух пограничников на юге Азербайджана

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 28 0

Мужчины скончались при исполнении служебных обязанностей.

Удар молнии убил двух пограничников на юге Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com / Daphne Kinzler/FLPA

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Удар молнии на юге Азербайджана убил двух пограничников. Мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Госпогранслужбы республики.

«При исполнении служебных обязанностей по охране границы в результате удара молнии умерли майор Бахыш Бахышлы и солдат Али Нагиев», — написали представители ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел на территории пограничного отряда «Ленкорань». По факту случившегося началось расследование.

Сотрудники ведомства в опубликованном сообщении также выразили глубокие соболезнования родственникам погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковной Балашихе убило молнией пожилого мужчину. Кадры инцидента успела зафиксировать камера видеонаблюдения. Известно, что на теле пенсионера были ожоги и электрометки.

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