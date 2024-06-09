В Греции нашли тело пропавшего журналиста BBC

Несколько дней назад ведущий Майкл Мосли во время отдыха с семьей ушел в неизвестном направлении.

Обнаружено тело известного британского ведущего и диетолога Майкла Мосли. Мужчина пропал несколько дней назад во время отдыха на греческом острове Сими. Об этом сообщил телеканал BBC, на котором работал журналист.

«Тело, которое еще официально не опознано, было найдено на небольшом утесе на скалистом холме к северо-востоку от деревни Педи, недалеко от пляжа Агия-Марина», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, журналист скончался несколько дней назад около входа в пещеру, которая находится рядом с пляжем. На территории установлены камеры видеонаблюдения. Известно также, что несколько дней назад он во время отдыха с семьей ушел в неизвестном направлении в одиночестве, сославшись на усталость.

В социальных сетях один из пользователей опубликовал кадры местности, по которой, предположительно, мог передвигаться Майкл Мосли. На видео можно заметить, что территория является труднопроходимой из-за резких перепадов высот и обилия камней.

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