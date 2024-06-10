По делу генерала Попова арестован новый фигурант

Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Арестован новый фигурант по делу генерала Попова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В сообщении уточняется, что это гражданское лицо. Задержанный отправлен в СИЗО на два месяца. Ему предъявленное обвинение аналогичное тому, что получил сам Попов — мошенничество.

В данный момент официальных комментариев от ведомств не поступало, никакой конкретной информации, касательно личности арестованного, не разглашается.

Дело Попова

17 мая Попов был арестован гарнизонным военным судом на два месяца, до 16 июля. Он обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, он совершил хищение изделий металлопрокатана 133 миллиона рублей, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Их должны были использовать для оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.