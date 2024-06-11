«Очень хочется представлять свою страну»: в Казани стартуют Игры БРИКС

В соревнованиях примут участие представители более 90 стран.

Настоящий спортивный праздник стартует сегодня в Казани. Столица Татарстана принимает Игры стран БРИКС, в которых примут участие представители более 90 стран. Среди соревнующихся будут российские чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.

Приедут и мировые звезды спорта. Причем, некоторым из них настоятельно рекомендовали отказаться от участия в турнире. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Чемпион Европы и четырехкратный чемпион России по настольному теннису Максим Гребнев ненадолго отвлекается от тренировки, чтобы показать, что он готовит соперникам.

Рядом с ним — партнеры по национальной сборной. Настрой у всех — боевой. Они вместе выступят на большом международном турнире, наконец, с российским гимном и символикой. Как раньше, до всех попыток Запада любыми способами вывести сильнейших спортсменов РФ из игры.

«Именно в составе сборной — это, конечно, другие ощущения. Очень хочется представлять свою страну, когда у тебя сзади на спине написано „Россия“, а не регион», — признается семикратная чемпионка России по настольному теннису Элизабет Абрамяян.

Россияне — фавориты в этой дисциплине. И за тем, как они тренируются, даже пришли подсмотреть соперники.

«Российские спортсмены очень сильные. Здесь вообще большая конкуренция, приезжает много стран. Наши девочки усердно готовились, думаю у нас есть шансы», — считает тренер женской сборной Венесуэлы по настольному теннису Орландо Эспиноза.

Помимо высокого спортивного уровня россиян, зарубежные участники игр БРИКС уже отметили и невероятное русское гостеприимство. Никто, конечно, не сомневался, в России их ждут. Но чтобы прямо в аэропорту встречать с чак-чаком, национальными песнями и танцами… Не удержался никто! Даже венесуэльцы закружились под баян.

На игры БРИКС в Россию съезжаются больше пяти тысяч участников из более чем 90 стран. Речь не только о молодых перспективных, но и именитых спортсменах. Среди тех же венесуэльцев в Играх БРИКС примет участие Йоргелис Саласар — лидер мирового женского рейтинга в каратэ в весовой категории до 50 килограммов.

Хотя кого-то из атлетов от участия в Играх пытались отговорить.

«Западные страны на нас оказывали давление, хотели сорвать нашу поездку. Но мы — часть сообщества стран БРИКС, мы взяли быка за рога и приехали. Важно понимать, что эти Игры нацелены на то, чтобы объединить многие страны», — говорит глава делегации команды Венесуэлы на Играх БРИКС Пабло Юстиз.

Игры БРИКС пройдут уже в шестой раз, но впервые в таком масштабе. Сразу 27 дисциплин. И соревноваться в них будут на спортивных объектах, которые соответствуют международным стандартам. Специально для Игр в Казани провели масштабную реконструкцию.

На теннисных кортах поменяли покрытие, установили новые светодиодные светильники. Уже установили сетку для метания диска и молота. Есть площадка для прыжков в длину.

По словам министра спорта Татарстана, сравнивать эти Игры с Олимпийскими — некорректно, но по своим масштабам и уровню подготовки они точно не уступают.

«Результаты если будут соответствовать и будут здесь ставиться рекорды, будут официально признаны и фиксированы. Потому что все оборудование, я повторюсь, лицензировано международными федерациями, есть стимул достигать серьезных побед», — отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Может, потому здесь уже чувствуется и соревновательный дух.

Сборную КНДР по синхронному плаванию уже называют одной из самых заряженных на победу. В бассейн, где пройдут соревнования, они впервые пришли еще в день прилета, пока другие команды предпочитали немного отдохнуть.

На подготовку у спортсменов остается всего пара дней. Уже 13 июня здесь начнется борьба за почти 400 комплектов наград.